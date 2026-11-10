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Fútbol Internacional
10 de noviembre de 2026 - 19:40

Gustavo Puerta reconoce la fortaleza de Chile y el proceso de transformación que vive

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Cali (Colombia), 10 nov (EFE).- El centrocampista Gustavo Puerta reconoció este martes la fortaleza de la selección chilena, a la que Colombia enfrentará el viernes en la ciudad de Cali, y destacó el proceso de transformación que vive tras no haber clasificado al Mundial de este año.

Por EFE
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El mediocampista de 23 años, que milita en el Olympiacos griego, destacó que ante el reto que supone enfrentar a la selección austral, Colombia está concentrada en hacer las cosas bien y aprovechar este compromiso.

"Para mí es un honor que el profe me haya convocado. Espero seguir haciendo las cosas bien y continuar apoyando a todos los que vienen detrás de mí", manifestó Puerta, quien destacó la temporada pasada en el Racing de Santander español.

La selección cafetera se prepara para este partido en la sede deportiva del América en Cali, a la que Colombia regresa tras 27 años a disputar un partido, pues la última vez que jugó allí fue el 24 de enero de 1999, cuando empató 1-1 frente a Dinamarca, con anotación de Faustino Asprilla.

Puerta reconoció que jugar en Cali representa una motivación adicional porque nació en el departamento del Valle del Cauca, del que esa ciudad es capital.

"No soy de acá de Cali, soy de (el municipio de) La Victoria, soy del Valle del Cauca, y es hermoso volver. Creo que va a ser algo lindo para mí y tengo muchos sentimientos encontrados. Estoy esperando el viernes para jugar y hacer las cosas bien", agregó.

El defensor Juan Arizala, en su primera convocatoria con la selección colombiana, resaltó su disposición para aportar al equipo desde la posición de lateral izquierdo.

El futbolista reconoció que asumir responsabilidades defensivas ha representado un proceso de aprendizaje, pero aseguró que se siente cómodo y orgulloso de integrar el grupo.

El partido del viernes tendrá un propósito que trasciende lo deportivo porque los recursos obtenidos por la venta de boletos serán destinados a las labores de reconstrucción y asistencia en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, que devastó Cali.

Después del encuentro de este viernes, Chile y Colombia volverán a enfrentarse el próximo 17 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago.

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