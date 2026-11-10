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Fútbol Internacional
10 de noviembre de 2026 - 19:10

Jugadores peruanos admiten urgencia de lograr ante Bolivia segundo triunfo de era Menezes

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Lima, 10 nov (EFE).- Los futbolistas de la selección peruana de fútbol Erick Noriega, Luis Ibérico y Pedro Galllese reconocieron este martes la necesidad de alcanzar la segunda victoria bajo las órdenes del brasileño Mano Menezes para enderezar el proceso iniciado con el actual seleccionador.

Por EFE
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La Bicolor juega por primera vez en casa bajo la dirección de Menezes, tras perder en las últimas fecha FIFA contra Estados Unidos (4-1), Canadá (2-0) y Colombia (2-0) y empatar con México (1-1).

"La victoria da felicidad y creo que la estamos necesitando muchísimo. Queremos darle una alegría al pueblo peruano y más en nuestra casa, así que esta semana nos vamos a preparar muy bien para dársela", declaró el mediocentro defensivo Erick Noriega (Gremio) para el canal oficial de la selección.

El arquero Pedro Gallese (Deportivo Cali) respondió sobre sus sensaciones del partido y apuntó que "es momento de comenzar a ganar" para ilusionarse de cara a las eliminatorias para el Mundial de 2030.

Asimismo, sobre las nuevas incorporaciones a la selección como Francesco Andrealli (Como) o Fabio Gruber (Mainz 05), Gallese señaló que "lo importante es que vengan a sumar, sientan lo que es la selección, y luego todo se va a dar con el trabajo y el respeto que le deben de tener a la camiseta".

El delantero Luis Iberico (Sporting Cristal) animó al público a que les "acompañen". "Sabemos que es un nuevo proceso, caras nuevas, con gente igual de jerarquía y que tengan esa confianza en nosotros que buscamos nuevas metas", indicó.

La Bicolor, que desde enero ha emprendido una etapa de recambio de jugadores con miras a las próximas eliminatorias mundialistas, afronta una racha de malos resultados que la ha llevado a sumar una sola victoria (1-2 ante Haití), en los ocho amistosos disputados hasta el momento bajo la conducción de Menezes.

El amistoso contra Bolivia se jugará en el estadio Alejandro Villanueva (Lima) el 13 de noviembre, fecha que coincide con la visita del papa León XIV al país.

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