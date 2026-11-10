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Fútbol Internacional
10 de noviembre de 2026 - 09:05

La 'Champions' crece en goles con 291 en cuatro jornadas, 45 más que la temporada pasada

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Madrid, 10 nov (EFE).- La UEFA destacó que la tercera edición de la fase liga de la Liga de Campeones marca nuevos récords, con más goles en las cuatro jornadas jugadas, en las que suma 291, que son 45 más de la temporada anterior en estas fechas, y presenta un mayor equilibrio competitivo y una sensación de inclusión para los 36 participantes.

Por EFE
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Los 291 goles en los 72 partidos disputados representan un aumento del 18,3 % frente a la última campaña (45 tantos más) y un 31,7 % más que en la 2024-2025 que estrenó el formato (70 goles más) a estas alturas.

Esto equivale a una media de 4,04 goles por encuentro, frente a los 3,42 registrados en esta misma fase de la temporada 2025-2026 y los 3,07 a mitad de la primera fase liga y muestra que en cada una de las cuatro jornadas disputadas hasta ahora se han marcado más goles que en la jornada correspondiente de cualquiera de las dos primeras ediciones de la fase liga.

La primera jornada celebró 69 goles, lo que la convirtió, en aquel momento, en la segunda jornada con la mayor cifra de la historia, superada luego por los 78 de la segunda fecha. Tanto la jornada 3 como la 4 figuran también entre las cinco más tantos de todas las estadísticas.

La UEFA resaltó también que sólo el 9,7 % de los partidos disputados hasta ahora han terminado en empate, cifra que supone un descenso notable en comparación con el 13,9 % registrado tras la jornada 4 de la temporada 2024-2025 y el 22,2 % en el mismo momento de la temporada 2025-2026.

También se ha registrado una media de 2,18 cambios de ventaja por partido —definidos como cada vez que un gol hace que el marcador pase de un estado a otro-, lo que supone un aumento respecto a la media de 1,69 registrada en este mismo momento de la temporada pasada y a la de 1,64 de la temporada anterior.

El equilibrio competitivo es otro aspecto destacado por la UEFA, ya que todos los clubes menos uno de los 36 participantes -Slovan Bratislava- han sumado al menos un punto en las jornadas jugadas (frente a cinco equipos en la temporada 2024-2025 y dos en la 2025-2026). 33 clubes han conseguido al menos una victoria.

En la parte alta de la clasificación, sólo dos equipos, el PSG y el Real Madrid, tienen pleno de puntos, frente a los tres que lo tenían en este mismo momento la temporada pasada.

Los ocho primeros clasificados actualmente son seis equipos del bombo 1, uno del bombo 2 -Aston Villa- y uno del bombo 4 -Como-.

Los 16 clubes que ocupan actualmente las plazas de los 'play-off' eliminatorios son tres del bombo 1, siete del bombo 2, tres del bombo 3 y tres del bombo 4.

Según los datos de la UEFA, al aumento de goles, competitividad e inclusividad se sumó que la última noche de partidos, el segundo día de la jornada 4, deparó una curiosidad estadística que no se veía desde octubre de 2009. Por primera vez en los 17 años transcurridos desde entonces, todos los equipos marcaron en la disputa de ocho o más partidos.

Para la UEFA, el nuevo formato de la Liga de Campeones "sigue cumpliendo exactamente con lo previsto: una competición más dinámica e impredecible; más competitiva para todos los clubes sin excepción; y que ofrece más oportunidades para todos".

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