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Fútbol Internacional
11 de noviembre de 2026 - 17:25

Muere a los 77 años Carlos Babington, gloria de Huracán y mundialista con Argentina

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Redacción Deportes, 11 nov (EFE).- El exfutbolista argentino Carlos Babington, gloria del club Huracán y mundialista con la selección albiceleste en Alemania-74, murió a los 77 años por causas aún desconocidas, anunció este miércoles la prensa deportiva de su país.

Por EFE
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"Lo encontraron en su domicilio, acostado en su cama", dijo el periodista Horacio Pagani, uno de los mejores amigos de Babington.

'El inglés', apodo con el que se le conocía y que heredó de su abuelo, nacido en Londres, fue un centrocampista tan talentoso como elegante que brilló en Huracán en la conquista del título de la liga argentina de 1973 con César Menotti como entrenador y otras estrellas del fútbol local como Miguel Brindisi, Alfio Basile y René Houseman, entre otros.

Al año siguiente integró la selección argentina que jugó el Mundial de Alemania y su actuación fue descollante pese a la eliminación en la segunda fase del torneo tras la derrota por 2-1 contra Brasil y la goleada por 4-0 a manos de la selección de Países Bajos que comandaba Johan Cruyff y fue llamada 'La Naranja Mecánica'.

Babington, nacido el 20 de septiembre de 1949 en Buenos Aires, se quedó en Alemania para jugar con el Wattenscheid de la segunda división hasta 1978, regresó a Huracán, posteriormente militó en el incipiente fútbol estadounidense y en 1983 llegó a Colombia como refuerzo de lujo del Junior de Barranquilla. Al final de ese año colgó las botas.

En 1986 inició su etapa como entrenador y dirigió a Platense, Huracán, Banfield, Racing Club, River Plate y Chacarita Juniors de su país, así como al León de México.

Entre 2006 y 2011 fue presidente de Huracán, pero en este cargo afrontó un juicio por administración fraudulenta, lo que no solo generó su destitución sino el rechazo de la hinchada del club de sus amores.

"El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencia", escribió Huracán en sus redes sociales.

La AFA también expresó sus condolencias: "La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, expresa su profundo dolor por el fallecimiento de Carlos Babington y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos".

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