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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 14:17

Familia de futbolista fallecido recibe donativos por más de 220.000 dólares

Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, falleció luego de un fuerte golpe recibido por parte de Jesús Owono, del Andorra, en un partido de la segunda categoría española.
Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, falleció luego de un fuerte golpe recibido por parte de Jesús Owono, del Andorra, en un partido de la segunda categoría española.Captura de pantalla

La familia del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, fallecido trágicamente la semana pasada tras un fuerte golpe sobre el terreno de juego, expresó este jueves su emoción y agradecimiento después de haber recibido más de 200.000 euros (221.000 dólares) en donaciones.

Por ABC Color
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En un comunicado difundido por la AFE, el sindicato de futbolistas españoles, la familia del jugador Jesús de Miguel (30 años) agradeció “de todo corazón” a todas las personas que participaron en una colecta lanzada por un antiguo compañero de De Miguel, Fran Sol, que ha alcanzado más de 213.000 euros.

Lea más: “Owono está muy tocado”, según su técnico que desmiente retiro del arquero

“Nos ha emocionado profundamente la cantidad de personas que se han movilizado en torno a esta iniciativa. Un agradecimiento muy especial a Fran Sol por haber puesto en marcha esta campaña de donaciones y a todos los que han participado en esta iniciativa o nos han enviado mensajes de apoyo”, escribió la familia del goleador español, fallecido el pasado martes tras un violento choque con el guardameta del Andorra, Jesús Owono.

“Gracias por estar ahí, por vuestra solidaridad y por vuestro apoyo en este periodo”, añadió. Esta campaña sigue disponible en la plataforma de “crowdfunding”, en gofundme.com.

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