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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 10:10

Morante, baja de última hora por lesión, aumenta la larga lista de ausencias en el Betis

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Sevilla (España), 12 nov (EFE).- El delantero José Antonio Morante, procedente de la cantera pero integrado ya en la dinámica de la primera plantilla del Betis, es baja de última hora por lesión y no viajó este jueves para jugar ante el Navalcarnero, con lo que aumenta la ya larga lista de ausencias para este encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey española.

Por EFE
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El futbolista sevillano padece desde hace unos días unas molestias en el aductor derecho y, tras una última revisión, este mismo jueves se ha decidido que, por precaución, no viaje a la localidad madrileña de Alcorcón -donde se jugará el partido a las 18.00 GMT-, con lo que queda pendiente de evolución, informaron fuentes del club verdiblanco.

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, contaba ya con las ausencias de nueve internacionales: los españoles Álvaro Valles, Marc Roca, Manu González (sub-21) y Ángel Ortiz (sub-21), el colombiano Nelson Deossa, el mexicano Álvaro Fidalgo, el uruguayo Facundo Bernal (también estaba sancionado), el marroquí Ez Abde y el irlandés Troy Parrott.

Además, el colombiano Cucho Hernández también es baja al mantenerse en proceso de recuperación de una lesión muscular.

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