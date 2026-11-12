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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 17:55

Resultados de la primera ronda de la Copa del Rey

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Madrid, 12 nov (EFE).- Resultados y calendario de los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey:

Por EFE
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SESTAO RIVER 4 - Espanyol 3 (prórroga)

Gimnástica Segoviana 0 - CULTURAL LEONESA 1

Ciudad de Lucena 0 - RAYO MAJADAHONDA 1

RSD Alcalá 1 - LAS PALMAS 3 (prórroga)

Castellonense 1 - ALMERÍA 2 (prórroga)

UD Llanera 1 (3) - PONFERRADINA 1 (5) (penaltis).

Sporting de Alcázar  0 - MÁLAGA 3

Atlético Tordesillas 3 (2) - MIRÁNDÉS 3 (4)

Manresa 0 (1) - SANT ANDREU 0 (4) (penaltis)

Recreativo Huelva 2 - RAYO VALLECANO 3 (prórroga).

REAL ÁVILA 1 - Unionistas Salamanca 0.

Auriense 0 - DEPORTIVO DE A CORUÑA 3.

GIMNÁSTICA TORRELAVEGA 3 - Ourense 1 (prórroga).

AMOREBIETA 1 - UD Logroñés 0.

Trival Valderas Alcorcón 0 - LEGANÉS 1.

Navalcarnero 2 - BETIS 3 (En la prórroga).

Tarancón 1 - LEVANTE 2 (En la prórroga).

19:00: Club Portugalete (2a RFEF) - Real Unión (1a RFEF)

20:30. Reus Reddis (2a RFEF) - Barakaldo (1a RFEF)

20:30. Minera (2a RFEF) - Cartagena (1a RFEF)

EQUIPOS CLASIFICADOS PARA LA SEGUNDA RONDA: Real Sociedad, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Osasuna, Athletic, Sevilla, Valencia, Alavés, Deportivo de A Coruña, Racing de Santander, Getafe, Elche, Málaga, Villarreal, Betis, Levante, Rayo Vallecano, Albacete, Leganés, Ceuta, Eibar, Cádiz, Castellón, Valladolid, Sporting de Gijón, Burgos, Andorra, Granada, Eldense, Girona, Almería, Las Palmas, Rayo Majadahonda, Numancia, Zamora, Coria, Cultural Leonesa, Ponferradina, Mirandés, Antequera, Extremadura, Huesca, Amorebieta, Zaragoza, Sant Andreu, Europa, Real Jaén, Gimnástica Torrelavega, Sestao River, Arosa, Real Ávila y Atlético Paso. EFE

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