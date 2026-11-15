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Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2026 - 09:07

Boca Juniors es finalista de la Copa Argentina

Futbolistas de Boca Juniors, entre los que se encuentra el paraguayo Adam Fernando Bareiro, a la derecha del cheque otorgado al ganador de la semifinal de la Copa Argentina.
Futbolistas de Boca Juniors, entre los que se encuentra el paraguayo Adam Fernando Bareiro, a la derecha del cheque otorgado al ganador de la semifinal de la Copa Argentina.Redes sociales

Boca Juniors, con el paraguayo Adam Bareiro entre los suplentes, se clasificó a la final de la Copa Argentina 2026, en la que enfrentará a Platense, al golear 3-0 a Banfield este sábado en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza.

Por ABC Color
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Boca Juniors hizo valer su favoritismo contra Banfield (3-0) y alargó su espectacular presente, con seis triunfos seguidos en todas las competiciones y apenas una derrota -ante Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana- en sus últimos 24 encuentros.

Lea más: El Juventude de Totín Amarilla asciende al Brasileirão

El Xeneize viene de ganar la Tabla Anual del fútbol argentino de 2026, equivalente al título de liga, y se medirá el 2 de diciembre en la final de la Copa Argentina con Platense, que había vencido por penales en semis a Atlético Tucumán.

Mientras el Calamar busca ganar este torneo por primera vez, el Xeneize apunta a su quinta coronación, tras 1969, 2012, 2015 y 2020.

Pero antes, Boca jugará la final de la Copa Sudamericana el sábado próximo contra Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia), a las 19:30, hora paraguaya.

El Xeneize también sigue en carrera en el torneo Clausura, donde se medirá en octavos de final contra Independiente Rivadavia el 25 de noviembre, cuatro días después de la final de la Sudamericana.

Santiago Ascacibar (45+1’) abrió la cuenta tras una asistencia del capitán Leandro Paredes. Aumentó el colombiano Sebastián Villa (63’) con un derechazo cruzado y luego asistió al uruguayo Leandro Lozano (73’) que cerró la cuenta.

“Estamos felices. Pude aportar, fuimos justos ganadores y estamos en la final. Ahora tenemos que pensar en el partido en Barranquilla. Somos Boca y tenemos que ir por todo”, expresó Villa.

Pese a que Boca ya se clasificó para la Copa Libertadores 2027 como ganador de la Tabla Anual, Platense no se aseguró un lugar en ella por su condición de finalista de la Copa Argentina.

Para meterse en la Libertadores del año próximo, el Calamar deberá consagrarse campeón de la Copa Argentina o, si pierde la final, esperar que Boca gane la Copa Sudamericana o el torneo Clausura para acceder al torneo continental.

El paraguayo Adam Bareiro estuvo en la banca de alternativas de Boca Juniors, no así Ángel Romero.

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