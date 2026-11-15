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Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2026 - 22:30

Panamá es finalista de la Liga de Naciones y se clasifica a la Copa Oro de 2027

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Ciudad de Panamá, 15 nov (EFE).- La selección de Panamá selló este domingo su pase a la fase final de la Liga de Naciones de la Concacaf así como su clasificación directa a la Copa Oro de 2027 tras derrotar por 2-0 en casa a Curazao con dos goles de José Fajardo.

Por EFE
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Con el estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá colmado de aficionados, la Roja centroamericana logró romper su racha sin victorias después de haber encadenado ocho encuentros sin ganar en el tiempo reglamentario. De tal manera, se mete por cuarta vez consecutiva en la fase final de la liga regional.

Esos dos boletos tienen nombre: José Fajardo. El jugador del ecuatoriano Club Deportivo Universidad Católica anotó el primer gol en el minuto 44 con una asistencia de Michael Murillo, del Olympique de Marsella, para luego anotar el segundo con la ayuda de Crhistian 'Fulo' Martínez, del Slovan Bratislava eslovaco.

Este era el partido de vuelta entre Panamá y Curazao de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, después de que ambas selecciones igualaran sin goles el pasado jueves en Willemstad (Curazao).

El conjunto curazoleño, dirigido por el neerlandés Dick Advocaat, contó con pocos momentos de ataque y otros sin éxito pese a tener jugadores peligrosos como Kenji Gorré, Tahith Chong, Livano Comenencia y Juninho Bacuna.

Tras la victoria, el estadio panameño estalló en euforia entre fuegos artificiales y los abrazos de los jugadores frente a los tambores que hacían sonar los asistentes.

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