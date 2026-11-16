Cucurella: "Orgulloso de este equipo"

"43 partidos invictos y una racha para la historia. Con el tiempo nos daremos cuenta de lo que hemos conseguido. GRACIAS por el apoyo en todo este tiempo Nos vemos en marzo", afirmó Cucurella en un mensaje publicado en sus redes sociales.

España está ahora a la espera de conocer los posibles rivales para los cuartos de final, que se sortearán el próximo viernes en la sede de la UEFA en Nyon. Sus próximas citas serán los encuentros de dicha ronda en marzo de 2027. La ida la jugará como local y la vuelta a domicilio al haberse clasificado como segundo de grupo tras Inglaterra.