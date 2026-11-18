El castigo regirá hasta el 19 de octubre de 2034.

La agresión provocó lesiones graves al árbitro, que tuvo que ser operado, según informó la FEFE en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el 17 de octubre, durante el partido entre los equipos Ciudad de Yantzaza y Río Aguarico correspondiente a la tercera jornada del Grupo D del Ascenso Social 2026.

En el minuto 96, Perlaza lanzó desde el banquillo una piedra que impactó en el rostro del árbitro asistente Lenin Giovanni Ojeda Núñez, lo que obligó a dar por terminado el partido.

La Comisión Disciplinaria de la Federación declaró al futbolista responsable de agresión física y lo suspendió de toda actividad relacionada con el fútbol.

Además, la FEF solicitará a la FIFA que extienda la sanción a nivel mundial.

La Ciudad de Yantzaza también fue sancionado por la conducta de su jugador y por incumplir sus obligaciones de seguridad como equipo local.

El club deberá pagar una multa de 2.000 dólares y reembolsar otros 4.369 por los gastos médicos. Tampoco podrá jugar los próximos tres partidos como local en el Estado Municipal de Yantzaza, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe.