De los nueve partidos, el Barça jugará cinco en casa, el primero de ellos este domingo ante el Villarreal (14:00h CET), correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga que se disputará en el Spotify Camp Nou.

En este mes de noviembre disputará dos partidos más. Uno de ellos en un desplazamiento a Bakú (Azerbaiyán), donde se medirá al Sabah en partido de la Champions. El viaje será el más largo de los de Hansi Flick en esta competición europea, casi 4.000 kilómetros en línea recta.

Para cerrar el presente mes, el Barcelona viajará a A Coruña para jugar en Riazor ante el Depor el 29 de noviembre, un partido que se disputará a las 16:15h CET.

El mes de diciembre se iniciará para el Barça con tres partidos en una semana. El primero de ellos un enfrentamiento con el Atlético de Madrid, menos de un mes después del 1-2 con el que los de Flick ganaron en el Metropolitano.

Para ese partido, que se jugará el 2 de diciembre a las 21:30h CET, el Barça seguramente ya podrá contar con Rodri, que se recupera de una lesión muscular, pero no con el joven Xavi Espart, a quien no se le espera hasta finales de 2026 o principios de 2027 por un esguince de tobillo.

Tres días después, el 5 de diciembre, los azulgranas se medirán en casa al Celta de Vigo (21:00h CET) con la idea de intentar consolidar su liderazgo en la competición.

Y tres días más tarde, los catalanes jugarán ante el Manchester City (8 de diciembre, 21:00h CET), un partido correspondiente a la sexta jornada de la fase de liga de la Champions. Será la primera vez en diez años que ambos equipos se enfrenten en el Spotify Camp Nou.

Antes del estreno copero, el Barça se medirá al Málaga en La Rosaleda, el fin de semana del 12/13 de diciembre), y entre semana (16 diciembre) llegará el primer enfrentamiento de Copa del Rey, en el que se estrenarán los cuatro equipos participantes en la Supercopa de España.

Para finalizar 2026, el Barça jugará el partido de la jornada 17, esta vez en el Spotify Camp Nou, contra la Real Sociedad (19 o 20 de diciembre).