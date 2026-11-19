Tras la sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva de Abegondo, el máximo goleador del Deportivo acudió a un centro hospitalario de la ciudad para someterse a pruebas de imagen y descartar una lesión que le impida estar en Mendizorroza.

Tras acortar los plazos de recuperación de la lesión de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano, Aubameyang reapareció el pasado 2 de noviembre ante Osasuna y volvió a tener minutos la semana siguiente ante el Espanyol.

El otro futbolista que ha realizado trabajo individual ha sido el central polaco Bright Ede, quien sigue sin recuperarse de la lesión muscular sufrida en el bíceps femoral.

La buena noticia para el técnico Antonio Hidalgo es que el internacional sub-21 David Mella ya se ha incorporado a los entrenamientos, por lo que el uruguayo Josema Giménez es el único de los internacionales que viajaron con su selección en regresar.