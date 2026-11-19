En la penúltima sesión antes del partido de máxima rivalidad sevillana, se vio en los minutos iniciales abiertos a los medios a los dos jugadores que se habían ausentado en los días previos: el medio utrerano por unas molestias que sufrió en el entrenamiento del lunes y el de Madrid, por una faringitis.

Las incógnitas que había suscitado la ausencia de los dos jugadores quedaron disipadas con su presencia en el entrenamiento de este jueves, en el que Pellegrini pudo contar también con la mayoría de sus internacionales con la excepción del uruguayo Facundo Bernal, quien aún no se ha incorporado.

Los primeros en llegar el pasado martes fueron el portero Álvaro Valles y el centrocampista Marc Roca, y hoy ya se ejercitaron el irlandés Troy Parrott, Álvaro Fidalgo (México); el colombiano Nelson Deossa; el marroquí Ez Abde y los españoles sub-21 Manu González y Ángel Ortiz.

Facundo Bernal es el que menos entrenamientos sumará en la semana previa al derbi y, siguiendo la norma no escrita de Pellegrini, cuenta con menos posibilidades de salir de inicio en el Sánchez Pizjuán, pese a que ya ha cumplido la sanción de cuatro partidos por su expulsión en el choque ante el Barcelona.

Sí llega al partido del sábado el delantero colombiano Cucho Hernández, quien se ha entrenado de manera creciente durante esta semana y manifestó que se siente "muy bien" tras la lesión muscular que sufrió el 17 de octubre ante el Barcelona.