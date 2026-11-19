Los caleños y los bogotanos hacen parte del Grupo B, que completan Atlético Bucaramanga y América de Cali que también se enfrentarán el viernes.

El Cali, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, terminó en el tercer lugar de la fase regular del torneo con 35 puntos y acumula 14 partidos sin perder en el campeonato, de los cuales siete y empató siete.

Para el juego del viernes, el estratega venezolano recuperará al veterano portero Pedro Gallese, ausente en el partido del domingo pasado que el equipo igualó 2-2 con Deportes Tolima porque estaba con la selección peruana.

En cuanto al resto del equipo, se espera que sean de la partida los argentinos Juan Dinenno y Emmanuel Reynoso: el centrocampista Gustavo Cuéllar y el central Fernando Álvarez.

Millonarios, entre tanto, clasificó en la última jornada tras vencer por 2-0 a Alianza, pero vive ha tenido un semestre marcado por la irregularidad.

Los capitalinos, dirigidos por Alberto Gamero, terminaron en el séptimo lugar de la tabla y deberán mostrar su mejor fútbol para soñar con un nuevo título de liga.

Para arrancar con buen pie, el estratega colombiano contará con el extremo Juan Guillermo Cuadrado, estrella del equipo; el centrocampista chileno Rodrigo Ureña, el goleador argentino Rodrigo Contreras y el portero ecuatoriano Javier Burrai.

En el otro juego del Grupo B, el Bucaramanga, entrenado por el uruguayo Pablo Peirano, recibirá al América, que terminó en el segundo lugar de la fase regular con 36 puntos.

Los anfitriones acumulan cuatro partidos sin perder, de los cuales ganaron tres e igualaron uno, y son una de las sorpresas del campeonato, liderados en cancha por el argentino Fabián Sambueza.

Peirano contará también en este partido con su compatriota Cristopher Fiermarín, ausente del último juego tras haber estado con la selección uruguaya en la más reciente fecha FIFA.

América, entre tanto, contará con la base de la nómina del equipo que estuvo en la parte alta de la tabla durante todo el semestre, que incluye a los venezolanos Jhon Murillo y Edson Tortolero; al atacante Tomás Ángel, y al centrocampista Josen Escobar.

En el Grupo A, el viernes, el Deportivo Independiente Medellín (DIM) recibirá a Santa Fe, mientras el sábado Atlético Nacional buscará revancha en la casa de Once Caldas, luego de que el Blanco Blanco lo eliminara en las semifinales de la Copa Colombia esta semana.

El duelo entre Once Caldas y Atlético Nacional será el cuarto que disputen ambos equipos en 12 días, pues se enfrentaron en los dos encuentros de la semifinal de la Copa y en la última jornada de la fase regular de la liga.

20.11: Atlético Bucaramanga-América de Cali, DIM-Independiente Santa Fe y Deportivo Cali-Millonarios.

21.11: Once Caldas-Atlético Nacional.