Asistido por el francés Antoine Griezmann, fue el 2-0 del Orlando City frente al DC United, un partido disputado el pasado 17 de octubre que acabaría con un marcador de 4-1.

Griezmann le puso un balón bombeado hacia dentro del área y Ojeda, que ya había sobrepasado la trayectoria del pase, estiró la pierna hacia atrás y remató de tacón, con una acrobacia, para batir a Sean Johnson.

Ojeda entra a un selecto grupo de ganadores de este premio, entre los que figuran el surcoreano Son Heung-min (2025), el sueco Zlatan Ibrahimovic (2018) y compatriotas como Luca Orellano (2024) y Luciano Acosta (2023).

El Orlando City de Ojeda y Griezmann jugará esta noche, a partido único y ante el Cincinnati, la repesca de la Conferencia Este para acceder a la última plaza de 'playoff' y evitar una eliminación prematura.