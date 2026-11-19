Beiranvand, de 24 años, es el primer guardameta que recibe este galardón a lo largo de la historia, tras haber sido el segundo portero nominado para estos premios tras el saudí Mohamed Al Deayea en 1996, y es el quinto de su país con este reconocimiento tras Khodadad Azizi (1996), Ali Daei (1999), Mehdi Mahdavikia (2003) y Ali Karimi (2004).

Brilló en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que el cuadro iraní no superó la fase de grupos por diferencia de goles, y con su club, el Tractor, también despuntó al mantener su portería a cero en nueve encuentros.

“Recibir este premio es un momento histórico, inolvidable y emotivo en mi vida. Pero, sobre todo, siento una inmensa felicidad y orgullo por representar a mi país. No considero este premio un logro individual; es un honor que pertenece al pueblo de Irán”, dijo.

La jugadora norcoreana fue premiada por su magnifica temporada con su selección y el Naegohyang, vigente campeón de la Liga de Campeones femenina, y se convirtió en la segunda futbolista de su país en lograr este galardón, tras Ri Kum Suk en 2017.

Entre otros premios, la australiana Caitlin Foord y el surcoreano Kang-in Lee recibieron el de mejores jugadores en el fútbol internacional; el japonés Ryunosuke Sato y la norcoreana Yu Jong Hyang los mejores jóvenes; el nipón Go Kuroda y la iraní Marziyeh Jafari recibieron el reconocimiento a los mejores entrenadores; y el tailandés Muhammad Osamanmusa al mejor en el apartado de fútbol sala.