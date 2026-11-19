Los Rayados, séptimos de la tabla con 24 puntos, requieren la victoria para mantenerse dentro de los ocho primeros y amarrar su pase a los cuartos de final.

No será sencillo ante unos Pumas, que marchan undécimos con 21 unidades y que con un triunfo igualarían al Monterrey, por lo que la clasificación se decidiría a favor del que tenga mejor diferencia de goles.

En otro partido que define el destino hacia la fase final, el Santos Laguna, sexto con 25 puntos, recibirá el sábado al León, octavo con 23.

Santos asegura su pase con victoria o empate. León debe ganar, aunque si iguala dependerá de una serie de resultados de los equipos que le persiguen para terminar en el límite de los que avanzan.

El mismo día, el Pachuca, del goleador venezolano Salomón Rondón, que marcha noveno con 22 puntos, debe vencer en su visita al Toluca, del uruguayo Federico Viñas, que ya está clasificado. Además de ganar, Pachuca debe esperar que Monterrey o León no ganen.

El viernes, el Tijuana, que entrena el uruguayo Sebastián Abreu, recibe al Atlante, eliminado.

Tijuana, décimo con 22 puntos, necesita triunfar y que dos equipos entre Monterrey, León y Pachuca no salgan victoriosos de sus compromisos.

En la última jornada del Apertura también destacan los duelos en los que se definirá el primer lugar de la tabla que da derecho a disputar los partidos de vuelta de la liguilla en casa.

El campeón Cruz Azul, líder con 32 puntos, asegura la posición si derrota el domingo al Guadalajara, que es tercero con 30.

El América, segundo de la clasificación con 30 puntos, que tiene en el banquillo al uruguayo Guillermo Almada, es favorito para vencer el sábado en su visita a los Tigres UANL, que ya están eliminados.

Un triunfo de las Águilas, combinado con una derrota o un empate del Cruz Azul mandaría al equipo amarillo al primer lugar.

Completan el cierre de la fase regular los partidos del viernes Puebla-San Luis y Juárez Fc-Atlas y el choque del domingo entre Querétaro y Necaxa.

Partidos de la decimoséptima jornada del Apertura del fútbol mexicano:

Viernes 20.11: Puebla-San Luis, Juárez FC –Atlas y Tijuana-Atlante.

Sábado 21.11: Pachuca-Toluca, Santos Laguna-León, Pumas UNAM-Monterrey y Tigres UANL-América.

Domingo 22.11: Guadalajara-Cruz Azul y Querétaro Necaxa.