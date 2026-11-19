En su intervención en el Congreso Internacional de Fútbol Femenino ELEVA organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la localidad madrileña de Las Rozas, Bareman explicó que "el fútbol femenino está creciendo, pero las estructuras y la inversión que apoyan este crecimiento no están a la altura" y reforzó la idea de que "no es el número, es lo que el número hace posible".

"Necesitamos escuchar, investigar, analizar y responder a las necesidades del fútbol femenino", añadió, al entender que "el éxito comercial debe crear oportunidades para toda la comunidad”.

La directora de la FIFA también habló de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de la FIFA, cuya décima edición se celebrará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en Brasil, siendo esta la primera vez que una competición de tales características se celebra en Sudamérica.

Según Bareman, el objetivo de la FIFA en este torneo es claro: "Ofrecer el mejor Mundial de Fútbol Femenino de la historia".

Además, Bareman destacó los logros del fútbol español, poniendo en valor no solo cómo se celebran las victorias del fútbol femenino, sino también "cómo construimos y elevamos el juego".