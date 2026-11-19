La FPF señaló en un comunicado que impulsó la recuperación del escenario deportivo junto con el gobierno de la región de Lambayeque, cuya capital es Chiclayo.

Las proyecciones técnicas señalan que los trabajos "podrían culminar antes del cierre del presente año", indicó.

En ese sentido, las obras comprenden el mejoramiento de la infraestructura del estadio, desde tribunas y servicios higiénicos hasta las instalaciones complementarias y el campo de juego.

La federación precisó que "tendrá una participación importante en la recuperación del terreno de juego", ya que invertirá en su acondicionamiento y la intervención de personal técnico especializado bajo estándares FIFA Quality.

La recuperación del principal escenario deportivo de Chiclayo, una ciudad ubicada a unos 770 kilómetros al norte de Lima, responde también a la necesidad de contar con escenarios en buenas condiciones para la disputa de partidos de la Liga 1 y la Liga 2 del fútbol profesional, además de competiciones juveniles y otros torneos oficiales, remarcó.