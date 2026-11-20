El conjunto vitoriano acumula ocho partidos sin ganar, con tres derrotas y cinco empates, que le han descabalgado de la zona noble de la clasificación y le ha dejado a solo tres puntos por encima del Elche, que marca las posiciones de descenso.

Las llegadas tardías de Mariano Díaz y Abde Rebbach, que debutó con Argelia, podrían condicionar un ‘once’ en el que a priori solo faltarán Facundo Garcés y Mikel Rodríguez por sus lesiones de larga duración.

El 'Glorioso' no gana desde el pasado 6 de septiembre, cuando goleó a Osasuna por 5-2, y necesita cambiar el rumbo en cuanto a los resultados, ya que las sensaciones en muchos partidos no han sido tan negativas.

El empate cosechado en Sevilla podría generar movimientos en el equipo titular de Quique Sánchez Flores, que ya anunció que podría empezar a contar más minutos con Miguel Rodríguez.

La realidad es que el plantel babazorro necesita hacer goles después de bajar su ritmo anotador respecto a la primera fase del campeonato y hay que tener en cuenta que 8 de sus 15 goles los consiguió en dos partidos, ante Osasuna y Getafe.

Aquí destaca la sequía goleadora de Toni Martínez, que aún no se ha estrenado, pero por el contrario, Mariano Díaz ha participado en más de la mitad de los tantos albiazules.

Asentado en la zona media de la tabla, con la duda de su goleador Pierre-Emerick Aubameyang, el Deportivo busca en Mendizorroza un nuevo impulso para encarar el exigente tramo final de año que le espera, con duelos ante Barcelona, Athletic y Real Madrid, además de una visita al Sardinero.

Ambos equipos están separados por dos puntos en la clasificación, los que el conjunto gallego tiene de ventaja sobre un rival que encadena ocho jornadas sin ganar y al que distanciaría a cinco puntos en caso de victoria.

La mayor preocupación de Antonio Hidalgo está en la delantera por las molestias en el tobillo que arrastra Aubameyang. Aún sin el neerlandés Zakaria Eddahchouri y con la visita del Barcelona a Riazor a la vuelta de la esquina, el técnico deportivista podría forzar la titularidad del gabonés junto a Nsongo Bil.

En ese caso, Yeremay Hernández formaría en la banda izquierda, con Luismi Cruz en la derecha y la dupla Amatucci-Mario Soriano por dentro, aunque el exazulgrana Marc Casadó también tiene opciones de entrar en el once.

En la línea defensiva, parece difícil que Hidalgo no mantenga al uruguayo Josema Giménez en el centro del eje pese a que solo completó con el grupo el entrenamiento de este viernes. La duda está en el lateral derecho, donde Ximo Navarro podría entrar por Alti en su vuelta a Vitoria.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Koski, Jonny, Yusi; Ángel, Ibáñez, Blanco, Aleñá; Boyé y Toni.

Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro o Alti, Giménez, Loureiro, Quagliata; Luismi Cruz, Amatucci o Casadó, Mario Soriano, Yeremay; Aubameyang y Nsongo Bil.