El equipo sevillista trabajó en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el sábado jugará el derbi ante el Betis, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga española, aunque el entrenador madrileño también ha citado a los suyos esta misma tarde en el estadio para una sesión extra sin balón que no estará abierta a los medios.

El capitán de la selección chilena jugó en su país el pasado martes ante Colombia y llegó el jueves a Sevilla, por lo que no pudo incorporarse al trabajo del equipo hasta este mismo viernes.

Las bajas seguras para recibir al Betis son el extremo Miguel Sierra, el central brasileño Marcao Teixeira, el extremo Alfonso González, 'Alfon' y el lateral derecho José Ángel Carmona, los cuatro con lesiones de larga duración.