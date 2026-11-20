"Cuando se está bien, estamos hablando de una situación multifactorial, del mismo modo que cuando se está mal tampoco me gusta decir que es porque física, táctica o emocionalmente se está mal. El bien y el mal es multifactorial. En este momento, los resultados buenos que hemos tenido en el último mes son también factoriales", añadió.

Negó que todo se debiera a la mejoría en el aspecto físico: "Los jugadores se lesionan menos hasta ahora, no podemos prever el futuro. Las lesiones tienen muchos condicionantes. La cosa principal es el modo en que los jugadores piensan y sienten su profesión, cómo trabajan, cómo recuperan, cómo se entregan a todas las herramientas de trabajo que nosotros tenemos que les pueden ayudar. Crédito total para los jugadores. Esa cuestión de estar bien físicamente no es mucho mi modo de pensar".

"Los jugadores están juntos, existe un buen grupo, cuando podemos trabajar trabajamos bien, tenemos buena comunicación, nos entendemos bien, tenemos nuestras ambiciones y dificultades y todo lo estamos afrontando como grupo. Recuerdo las dos derrotas que hemos tenido, el ambiente que hemos vivido en esos momentos difíciles y no era muy diferente de lo que estamos viviendo con los buenos resultados. Estamos bien globalmente, ahora a meternos otra vez en el campo y sacar buenos resultados", resumió.

En cuanto a su rival de este sábado, elogió al Celta: "Es mucho mejor que los puntos que tiene. Es un equipo que la temporada pasada nos ganó aquí, en el Bernabéu. Es un equipo que está jugando en Europa y a lo mejor jugar el jueves y después en el campeonato [doméstico] le está quitando algunos puntos, pero mañana este factor no existe. Ellos han tenido prácticamente todo el equipo para trabajar estas dos semanas y se van a presentar organizados, ambiciosos. Sufren pocos goles, es una verdad, defensivamente muy organizados, saben cómo hacerlo, cómo presionar".

También hizo referencia al hecho de llevar un mes sin jugar en casa: "Mucho tiempo fuera del Bernabéu, es verdad, pero lo hemos hecho bien, hemos sacado todos los puntos que teníamos que sacar. Hoy es el primer día que tenemos a todos los jugadores juntos para entrenar, 30 horas antes del partido, pero estamos bien, la gente está feliz de volver a estar junta, de volver a jugar en el Bernabéu. Vamos a intentar empezar esta semana con tres partidos bien y sacar los puntos".

El técnico portugués no quiso comparar la situación actual con la que vivió en su primera etapa en el club: "Un grupo que quería mucho ganar, sacrificarse para ganar, que lo ha dado todo, que por circunstancias factuales de momento, de perfil, de mi propio perfil en ese momento, una relación que en la última temporada se ha ido transformando, más que eso, mi 'feeling' de que el perfil que yo había metido en cuanto a entrenador y a líder".

"El trabajo estaba hecho y era mejor para el club una nueva etapa, con un entrenador de un perfil diferente al mío. El club no podría haber elegido mejor el entrenador que me ha sucedido. No quiero comparar, pero grupos supertalentosos los dos, con jugadores de altísimo nivel, pero esto es el Real Madrid, temporada tras temporada, generación tras generación", terminó.