"Todo el mundo debe saber que nunca hay un favorito. Cuando más favoritos se sienta uno, peor", sobre todo porque "los dos equipos están un buen momento", dijo este viernes en rueda de prensa Pellegrini, quien anunció que el delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández reaparecerá en el campo del Sevilla y que el centrocampista Dani Ceballos será baja porque "no era bueno forzarlo".

Pellegrini ha afirmado que "el parón fue corto" en esta ocasión "por la Copa", competición en la que el Betis debutó el pasado jueves, y se ha felicitado por el regreso de Cucho Hernández, "en condiciones" tras un mes de baja, ya "es bueno recuperar a los jugadores" en un contexto de "muchos partidos".

El ariete cafetero "cada día ha ido entrenando con más intensidad esta semana", lo que le permite, "estar en la lista", al contrario que Dani Ceballos, de quien no cree que "pueda llegar al martes" para el partido de Champions en Bratislava ante el Slovan, ya que es una fecha "bastante cercana".

El preparador bético destacó la "buena relación" que tiene con su homólogo sevillista, Luis García Plaza, con quien ha "coincidido en el Villarreal cuando él estaba en las divisiones "inferiores", al que se ha "enfrentado en China" y al que tiene conceptuado como "un técnico muy capacitado".

El eterno rival le parece a Pellegrini un "equipo rocoso que tiene la ideas claras" porque "en su campo, juegan de una forma muy directa" que lo convierte en un adversario "peligroso" que lo van a obligar a "tomar las precauciones necesarias pero siempre priorizando" el estilo de juego que él preconiza.

Manuel Pellegrini espera que el extremo brasileño Antony dos Santos mejore su rendimiento, aunque no quiso mencionar "la palabra punto de inflexión" porque el futbolista, aunque sin fortuna, "trabaja bastante, intenta concretar las ocasiones que" genera, algo que "quizá es lo que le ha faltado".