El conjunto verdiblanco, como en las últimas temporadas, se presenta con unos magníficos números -cuarto clasificado con veintiséis puntos- y una plantilla muy bien trabajada por su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, que ya el pasado curso ganó en Nervión por un claro 0-2 y mucha superioridad.

Los sevillistas, con Luis García Plaza al frente desde el tramo final del anterior ejercicio, han ganado en organización y compromiso y, pese a que parece que en las últimas jornadas han perdido algo de gas, también están bien colocados en la tabla -sextos con dieciocho puntos-.

El técnico madrileño confía en que, ante un rival con muchos y buenos recursos en la creación y en la definición, se mantenga la intensidad en la presión para defender lejos de la portería y que ello se sume a tener mejores porcentajes cuando se ponga ante la meta adversaria.

García Plaza deberá comprobar cómo han llegado los hasta siete jugadores que han estado con sus selecciones, sobre todo el chileno Gabriel Suazo, quien, tras un largo viaje desde su país, sólo pudo ejercitarse este viernes con sus compañeros.

También tendrá que decidir si ante el Betis mantiene un sistema de dos delanteros o potencia el centro del campo con tres futbolistas, disposición esta más probable, aunque al tener disponibles a sus tres puntas -el belga Lucas Stassin, el escocés Robbie Ure e Isaac Romero-, todo es posible.

Los sevillistas tienen cuatro bajas seguras por mermas físicas, las ya conocidas desde hace semanas del central brasileño Marcao Teixeira y del joven extremo derecho canterano Miguel Sierra, esta última que se ha dejado notar mucho, más otras dos muy recientes y en ambos casos por lesiones de mucha gravedad aunque en jugadores que no habían gozado de muchos minutos.

El extremo Alfonso González 'Alfon' sufrió el jueves de la pasada semana en un entrenamiento la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y el lateral derecho José Ángel Carmona, en la sesión preparatoria de este martes, se produjo una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha, por lo que ambos se perderán lo que resta de temporada.

El Betis de Manuel Pellegrini llega al Sánchez-Pizjuán encaramado en la cuarta posición, aunque sabedor de que ni los puestos de Liga de Campeones ni la trayectoria anterior sirve de nada en un partido que es distinto a todos y en el que el gato al agua suele llevárselo el que mejor lo gestiona.

Pese al lugar común de que son tres puntos, el Sevilla-Betis o al revés, que tanto monta, es mucho más porque alimenta la rivalidad de las aficiones hasta el siguiente y, por ello, el entrenador chileno ha ido empapándose de esta idiosincrasia en sus seis temporadas en el banquillo verdiblanco.

El primer derbi de su séptima campaña en el Betis, Pellegrini lo afronta con casi todo, ya que recupera al uruguayo Facundo Bernal tras su sanción de cuatro partidos por su expulsión ante el Barcelona y al delantero colombiano Cucho Hernández por una lesión muscular en ese mismo partido.

Sólo Dani Ceballos no ha podido llegar a tiempo tras una semana en la que ha estado entre algodones por unas molestias, por lo que el medio de Utrera no estará ni en la convocatoria, según anunció este viernes el propio Pellegrini en su comparecencia de prensa, y se pierde así un partido que no disputa desde hace nueve años tras salir del Betis rumbo al Real Madrid.

La intensidad y la concentración desde el pitido inicial será la clave en un choque en el que los de Pellegrini apostarán por el control de la pelota y la defensa alta para recuperarla y encomendarse a la batuta de Isco Alarcón como faro del juego creativo de los verdiblancos.

En la contención, Pellegrini apostará por Marc Roca como baluarte en el mediocentro junto a Pablo Fornals, mientras que las bandas serán cosa del marroquí Ez Abde y la incógnita entre el brasileño Antony Dos Santos y el polivalente Aitor Ruibal, a quien el chileno podría utilizar en el carril derecho o como delantero centro.

No obstante, en el '9' la disyuntiva está entre Cucho Hernández, de prestaciones más versátiles aunque saliente de una lesión, y el irlandés Troy Parrott, en busca del protagonismo de sus primeros partidos y del que disfruta en la selección de su país como antídoto a los picos de sierra desde su llegada desde el fútbol holandés.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo o Julio Díaz; Agoumé, Fofana, Kochorashvili o Guridi; Rubén Vargas, Félix Correia; e Isaac Romero.

Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals; Antony, Isco, Abde; y Troy Parrott.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán, de Sevilla.