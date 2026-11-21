La vuelta del parón por fútbol de selecciones no le sentó bien al equipo de Stamford Bridge, que ya a los veinte minutos perdió a Moisés Caicedo por lesión. El ecuatoriano, que ha arrastrado problemas físicos todo el año, jugó los dos encuentros con Ecuador en este parón y a su vuelta a Londres no duró ni veinte minutos en el terreno de juego.

No tardó el Chelsea en pasar página y a los pocos minutos de irse Caicedo, Emmanuel Emegha, titular en punta, recibió un pase de Morgan Rogers y sorprendió con un zurdazo al primer palo. Es el primer gol del holandés con el Chelsea después de llegar el pasado verano procedente del Estrasburgo.

Ni tres minutos le duró la alegría a Xabi. Antes de que hubiera asumido el tanto de Emegha, Noah Okafor se introdujo en el área, caracoleó ante tres rivales, tiró una bicicleta y con un remate cruzado dejó clavado a Emiliano Martínez. La jugada estuvo muy mal defendida por el Chelsea, que le puso además las cosas muy fáciles al Leeds en la segunda mitad.

Primero el culpable fue Morgan Rogers, que cometió una mano innecesaria en el área, en un disparo muy alejado, que el VAR cazó. Desde los once metros, Dominic Calvert-Lewin puso por delante a los 'Whites' y antes de que le diera tiempo a Xabi a pensar en la remontada, Okafor, aprovechando un balón rebotado dentro del área, consiguió su doblete y silenció a Stamford Bridge, que no entiende por qué su equipo no retoma el vuelo.

En los últimos cinco encuentros, incluyendo la eliminación en la Copa de la Liga contra el Liverpool, el Chelsea solo ha ganado al Manchester United. Ha perdido contra el Tottenham Hotspur, el ya mencionado contra el Liverpool, frente al Sunderland y este contra el Leeds. Se ha quedado octavo en la tabla, con 16 puntos, a dos de la Liga de Campeones.

El Leeds ya le ha superado y los de Daniel Farke son sextos, con 17 unidades.

1 - Chelsea: Martínez; Acheampong (Gusto, m.73), Fofana, Colwill, Chavarría (Quenda, m.73); Lavia, Caicedo (Henderson, m.22), Palmer; Estevao (Neto, m.64), Rogers y Emegha (Welbeck, m.64).

4 - Leeds United: Trafford; Bogle (Stach, m.86), Justin, Elvedi, Muharemovic, Gudmundsson (Bard, m.91); Ampadu, Tanaka (Rodon, m.86); Okafor (Aaronson, m.73), Longstaff (Wilson, m.91) y Calvert-Lewin.

Goles: 1-0. Emegha, m.25, 1-1. Okafor, m.28, 1-2. Calvert-Lewin (p.), m.53, 1-3. m.Okafor, m.59 y 1-4. Aaronson, m.91.

Árbitro: Michael Oliver. Amonestó a Lavia (m.47) por parte del Chelsea y a Gudmundsson (m.38), Bogle (m.68) y Longstaff (m.83) por parte del Leeds United.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada once de la Premier League disputado en Stamford Bridge (Londres).