El conjunto que entrena Morten Jensen y que visita el miércoles el Riyadh Metropolitano para enfrentarse al Atlético Madrid en la Liga de Campeones, que juega este año por primera vez, lleva dos derrotas en los últimos tres partidos de la competición noruega.

Sufrió el Viking en el campo del Tromso, quinto de la Liga, que en una hora dejó sentenciado el choque con una ventaja de 3-0. Sander Innvaer, Heine Larsen y Alexander Thongla Warneryd hicieron los tres tantos locales en los minutos 5, 53 y 58.

Jensen, que había puesto sobre el césped un equipo formado por menos habituales, reaccionó con cinco cambios de una tacada y aparecieron en el terreno de juego Tobias Saliou Moi, Simen Kvia Egeskog, Amin Cosic, Herman Haugen y Jesper Daland.

Pero reaccionó tarde el Viking, que acortó distancias en el minuto 88 por medio de Peter Christiansen y anotó el segundo en el añadido, con un autogol de Vetle Skjaervik.

El Viking, que en la 'Champions' ha registrado dos derrotas, contra Stuttgart y Aston Villa, un empate ante el Bayern Múnich y una victoria frente el Sabah, es segundo en la tabla en Noruega, a tres puntos del Bodo Glimt, líder, que ganó al Malmoe.