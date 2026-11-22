El regreso a la máxima competición continental, después de dos temporadas de ausencia europea, no ha podido ser mejor para el segundo club más laureado del continente, con cuatro títulos, solo uno menos que el Inter JP Financial.

El equipo dirigido por Javi Rodríguez completó una ronda principal impecable, con tres victorias frente al Futsal Minerva suizo (6-1), el Semey kazajo (1-6) y el Lucenec eslovaco (0-11), que le permitieron sellar el pase a octavos de final como cabeza de serie.

Pero, además de responder con autoridad sobre la pista, al Barça se le han puesto las cosas de cara en el sorteo, que le ha dibujado un camino hacia la Final a Cuatro, sobre el papel, bastante asequible.

El conjunto azulgrana ha esquivado hasta las rondas finales a dos de los principales aspirantes al título, el vigente campeón, el Sporting de Portugal, y el Benfica, y tampoco se cruzaría con el otro representante español, ElPozo Murcia Costa Cálida, antes de una hipotética Final a Cuatro.

El primer obstáculo será el Olmissum, que terminó tercero en el grupo 3 de la Ruta A. Fundado en 2015, el club croata ya cuenta con tres títulos de Liga en su país y tratará de aprovechar el factor pista para poner en dificultades al Barça en una eliminatoria que se resolverá el 4 de diciembre en el Palau Blaugrana.

Si supera los octavos de final, el horizonte seguirá siendo favorable para el conjunto azulgrana, que se mediría en cuartos al ganador del cruce entre el Futsal Minerva y el Stalitsa Minsk bielorruso. Un escenario que refuerza las opciones del cuadro catalán de alcanzar la Final a Cuatro, aunque antes deberá confirmar sobre la pista los pronósticos que le sitúan como favorito.

Para este encuentro, el técnico Javi Rodríguez no podrá contar con el ala brasileño Matheus, que trabaja con el objetivo de regresar en febrero tras pasar por quirófano por una lesión en el tendón distal del bíceps femoral, ni con el ala español Eric Martel, sancionado después de ver la tarjeta roja directa en el último partido de la ronda principal.

Sí estarán disponibles el resto de jugadores, incluido el ala argentino Luciano Gauna, que reapareció en la victoria por 5-1 ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, cinco meses después de sufrir una grave lesión de rodilla, y el ala francés Mamadou Touré, que arrastraba un cuadro gripal, pero que estará en condiciones de jugar.