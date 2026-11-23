El denominado 'Plan Rojo', presentado hoy en Pekín, pretende establecer criterios comunes de preparación técnica, estilo de juego y selección de futbolistas en todo el país, según informó la federación en un comunicado.

El programa divide la formación en tres etapas, de 6 a 11 años, de 12 a 16 y de 17 a 21, y propone adaptar los entrenamientos a cada edad, evitar la selección prematura de talentos y ofrecer más oportunidades a los jugadores cuyo desarrollo físico es más tardío.

"No tememos empezar despacio, sino repetir una y otra vez los cambios de rumbo", afirmó el presidente de la CFA, Song Kai, quien defendió la necesidad de abandonar la búsqueda de resultados inmediatos para construir una cantera capaz de sostener a las futuras selecciones nacionales.

Por su parte, el director técnico de la federación, el belga Chris van Puyvelde, abogó por desarrollar una identidad futbolística propia, en lugar de copiar directamente los modelos de otros países, y formar jugadores capaces de interpretar el juego y tomar decisiones por sí mismos.

La iniciativa también contempla reorganizar las competiciones juveniles y establecer expedientes de seguimiento de los futbolistas mediante datos y herramientas de las ciencias del deporte.

Sin embargo, el desafío no se limita a establecer una filosofía común, sino a trasladarla a las academias y entrenadores, en un sistema donde los resultados competitivos a corto plazo siguen condicionando la formación y selección de jugadores.

Además, aunque la CFA anunció su puesta en marcha, no detalló un presupuesto específico ni indicadores públicos para medir el cumplimiento de sus objetivos.

El plan tampoco parte de cero, ya que la federación había trabajado en versiones anteriores y divulgado sus principios entre técnicos y responsables de cantera durante los últimos meses.

China lleva años intentando reconstruir su fútbol, después de que las grandes inversiones en clubes y sucesivas reformas no consiguieran elevar el nivel de su selección masculina, ausente de los Mundiales desde su única participación en 2002.

La crisis deportiva coincide con una amplia campaña contra la corrupción y los amaños que ha afectado a dirigentes, entrenadores y clubes, mientras Pekín trata de ampliar su base de jóvenes futbolistas y profesionalizar sus estructuras de formación.