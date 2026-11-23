Esta es la probable alineación del 'Pincha' para la final del próximo 28 de noviembre:

Fernando Muslera: El nivel mostrado por el experimentado uruguayo durante su quinto Mundial con Uruguay generó muchas dudas, pero en la Libertadores de este año dejó en claro que a los 40 años es capaz de volverse determinante. La cerrada serie de semifinales ante el Flamengo lo tuvo como protagonista durante ambos partidos pero sobre todo con la definición por penaltis, en la que detuvo tres.

Eros Mancuso: El lateral derecho surgido de Boca Juniors y proveniente del Fortaleza de Brasil se ha impuesto en la competencia por el puesto con Eric Meza a fuerza de entrega en defensa y mucha proyección en ataque, en un sector muy exigente por el planteo del entrenador Alexander 'Cacique' Medina.

Santiago Núñez: Defensor central derecho de 26 años, canterano de Estudiantes, brinda buen juego aéreo y se quedó con un puesto muy disputado para el que el equipo cuenta con variantes experimentadas como Rogelio Funes Mori o juveniles en ascenso como Tomás Palacios.

Leandro González Pírez: Baluarte del 'Pincha' en esta Copa Libertadores, es el factor de orden en la última línea y en el esquema híbrido de Medina que pasa de cuatro a cinco defensores suele pararse como líbero. Había dejado el River Plate en julio de 2025 y su traspaso a Estudiantes parecía un paso atrás en el final de su carrera, pero su nivel en este semestre mostró que fue una buena decisión.

Marcos Rojo: Si bien se desempeña como defensor central zurdo, otro de los experimentados de la plantilla podría empeñarse en un puesto mixto entre el lateral izquierdo y el zaguero en una línea de tres defensiva. La versatilidad del exBoca Juniors y Racing Club tiene además el extra de ser el único jugador del actual equipo que disputó la Libertadores de 2009, último título internacional de Estudiantes.

Joaquín Tobio Burgos: Con apenas 21 años, el canterano es la carta de Medina para desnivelar por izquierda, a la vez que tiene compromiso para regresar y doblar la marca en la banda. En la serie ante Flamengo, fue crucial en esa doble función, sobre todo cuando su equipo se quedó con un jugador menos.

Alexis Castro: Es uno de los jugadores más constantes de la plantilla del equipo de la ciudad de La Plata, y en 2026 ha jugado 45 partidos en lo que va de la temporada. Su despliegue comienza como mediocentro pero aporta gol, ya que ha logrado ocho en 2026.

Ezequiel Piovi: La otra mitad del mediocampo de Estudiantes, el más retrasado y con mayores obligaciones defensivas. A sus 34 años y tras ser protagonista por años en el ecuatoriano Liga de Quito, buscará aportar quite y balones limpios a los creativos.

Thiago Palacios: El dueño del dorsal 10 ofrece goles, asistencias, vértigo e inteligencia comenzando desde la banda derecha, aunque no se limite a desbordar por la banda, ya que traza diagonales. El argentino nacionalizado uruguayo puede ser uno de los que protagonice la final ante Palmeiras.

Joaquín Correa: Dentro de la gran variedad de delanteros veteranos con los que cuenta Estudiantes en la actual temporada, el oriundo de Tucumán con experiencia europea regresó al club del que surgió en 2013 para alcanzar la gloria. Hasta el momento solo ha aportado un gol y debió lidiar con algunos problemas físicos, pero probablemente sea el atacante que se ubique por detrás del ariete.

Guido Carrillo: Centrodelantero, referente y capitán, sus goles y sobre todo su inteligencia para el juego aéreo y las segundas jugadas es una garantía para sus compañeros. A lo largo de la Copa, lo caracterizaron los múltiples recursos para administrar los balones largos que logró dominar y luego entregar para hacer fluir el juego colectivo.