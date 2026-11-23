Este es el once de gala del 'Verdão':

Carlos Miguel: sus más de dos metros de altura le permiten imponerse en el juego aéreo, los mano a mano y los penaltis. A sus 28 años, encara la final en un gran momento, tras un inicio de temporada irregular. Fue el héroe de la clasificación a la final, al parar un lanzamiento en la tanda de penaltis contra Fluminense.

Agustín Giay: lateral derecho argentino de 22 años, aunque actúa como carrilero en la línea de cinco defensas que suele utilizar el técnico Abel Ferreira. De perfil ofensivo e incombustible en el apartado físico, llega con facilidad al área para rematar. Esta temporada ha sido capaz de desatascar varios partidos gracias a su acierto de cara a portería.

Gustavo Gómez: el gran capitán. El central paraguayo es el líder del vestuario a sus 33 años. Siempre ha sido un fijo para Ferreira. Ya fue clave en la consecución de los títulos de Libertadores de 2020 y 2021. Es una de las armas del equipo en las jugadas a balón parado.

Murilo: el mejor socio de Gómez. El zaguero brasileño de 29 años es rápido al corte y defiende bien por arriba gracias a sus 1,90 metros de altura. En el primer equipo desde enero de 2022, se entiende a la perfección con el central paraguayo.

Alexander Barboza: ha sido el último de la defensa en hacerse un hueco en el once. El central argentino de 31 años desembarcó en la disciplina verdiblanca a mediados de este año procedente del Botafogo, con el que ganó la Libertadores en 2024. Es de mecha corta y a veces hace faltas duras a destiempo.

Joaquín Piquerez: el internacional uruguayo actúa como carrilero zurdo. Con un buen golpeo desde lejos, suele ser el lanzador de faltas y saques de esquina. También llega con facilidad a la línea de fondo y a veces sorprende entrando por dentro.

Marlon Freitas: el ancla. Encargado de dar equilibrio en el centro del campo. Se dedica más a destruir que a construir, pero suele animarse con disparos peligrosos desde la frontal del área. Como Barboza, recaló en el Palmeiras este año y también ganó la Libertadores con el Botafogo en 2024.

Andreas Pereira: el cerebro. Es el encargado de dar el último pase y de romper líneas en la mediapunta, aunque se mueve con bastante libertad por todo el centro del campo. Tiene galones y experiencia, después de militar en el Fulham, Manchester United, Lazio y Valencia, entre otros clubes europeos.

Jhon Arias: el internacional colombiano es un portento físico y un estilete en el ataque, arrancando desde ambos extremos para ir por dentro y disparar o llegar a la línea de fondo para centrar a sus compañeros. También sabe lo que es ganar una Libertadores, ya que fue figura del título que consiguió Fluminense en 2023.

Vitor Roque: el exjugador del FC Barcelona y del Real Betis está lejos del nivel alcanzado la temporada pasada. Las lesiones le han impedido tener continuidad. Estuvo casi todo el mes de octubre de baja por un esguince en el tobillo derecho. Este año también tuvo que pasar por el quirófano para operarse el tobillo izquierdo, motivo por el cual estuvo casi tres meses de baja en el primer semestre del año.

'Flaco' López: recién renovado hasta diciembre de 2030, el delantero argentino es el hombre gol del conjunto paulista. La racha de lesiones de Vitor Roque le obligó a dar un paso hacia delante y ha cumplido con creces, con más de 20 goles y más de 10 asistencias en lo que va de curso.