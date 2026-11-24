El club 'groguet' confirmó este martes la lesión de Saliba, que se lesionó el viernes y que será intervenido en Madrid por el doctor Van Dijk.

Aunque el Villarreal no ha proporcionado un tiempo estimado de recuperación, Saliba podría estar entre dos y tres meses de baja.

La baja de Saliba se une a la del también centrocampista Alassane Diatta, que ha sido operado de una lesión muscular y que estará cerca de cinco meses sin competir.

El Villarreal mantiene sanos en el centro del campo a Pape Gueye, Santi Comesaña y Carlos Maciá, a los que se suman las incorporaciones de algunos futbolistas del Villarreal B como Cheikh Thiam.