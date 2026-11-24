"Estoy concentrado en el fútbol, que es lo más importante para mí. Eso no me impide hacer mi juego. Ya veremos en el futuro; estoy centrado en el partido de mañana y en mi oficio, que es el fútbol", declaró Hakimi, en la conferencia de prensa previa al choque en París ante el Roma italiano.

El pasado septiembre, la Justicia francesa confirmó que el internacional marroquí, de 28 años, será juzgado, en una fecha de 2027 aún por detallar, por el cargo de violación.

El jugador fue acusado de violación en febrero de 2023 por una joven que acudió a su domicilio en la localidad de Boulogne-Billancourt, a las afueras de París, tras más de un mes de intercambios de mensajes a través de las redes sociales.

Según su denuncia, el futbolista la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, a pesar de su resistencia.

La chica, entonces de 24 años, señaló que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla. Hakimi ha negado desde el principio cualquier acto de penetración, admitiendo únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos.

Para apuntalar su relato, la defensa presentó el testimonio de su amigo Kylian Mbappé -hoy en el Real Madrid en la época de los hechos denunciados en el PSG-, con quien el marroquí había hablado la noche de los hechos y que fue interrogado por los investigadores el 14 de abril de 2023.