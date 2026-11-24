El pasado domingo alcanzó el récord de más victorias en la historia de LaLiga EA Sports de un técnico. “Ya se lo dije en persona y delante de todo el grupo. Le dimos la enhorabuena, porque es algo increíble después de tantos años estar en un club tan grande y haber cambiado la mentalidad del club y de todos los jugadores, competir cada día y tener esa misma ilusión, hambre y ganas, es algo de admirar, se ha impregnado en todo el club y ojalá siga durante muchos años”, valoró el medio en rueda de prensa.

“Eso de sensible sería en ese momento… Lo veo igual, pero más mayor, pero sigue con la misma ilusión, mismas ganas, misma hambre. Sigue siendo tan pesado en los entrenamientos. No nos deja relajarnos ningún segundo y eso es lo que marca la diferencia y nos hace estar compitiendo con los mejores”, abundó.

Koke acumula toda una vida en el club. Simeone lleva como técnico desde hace casi 15 años en el Atlético de Madrid. “Algún día nos tendremos que ir. No somos eternos. Hemos dado mucho y seguiremos dando mucho al club y lo vamos a hacer hasta el último día que estemos aquí. El día que nos marchemos vamos a seguir siendo del Atlético de Madrid, apoyando y ayudando desde el lugar que nos toque”, apuntó.

“Llegamos en un momento al club que estaba en pleno crecimiento y sigue creciendo muchísimo. Apostaron por nosotros, lo dimos todo y lo seguimos dando todo en el lugar que tenemos cada uno y apostamos también por el club, por ese crecimiento y esa motivación de vivir un crecimiento espectacular”, repasó.

Este miércoles, el Atlético recibe al Viking en la Liga de Campeones. “Para nosotros es importantísimo ganar. Sabemos de la dificultad que va a tener el partido, pero tenemos que tener la máxima motivación y concentración para salir al partido y ganarlo. Sabemos cómo es la Champions, que no espera a nadie y no hay que especular, que tienes que ir a ganar todos los partidos y tenemos que estar todos metidos para ganarlo”, declaró.

“Tenemos la responsabilidad de siempre, que es salir a los partidos a ganarlos. Sabemos que sólo tenemos cuatro puntos”, continuó Koke, que elogió a Álex Baena: “Es un chico increíble. El año pasado fue un periodo de adaptación importante para él, porque fue un cambio bastante grande y el Mundial ayuda muchísimo”.

“Es un tipo espectacular, tiene muchísima calidad, lo está demostrando todos los días y, sobre todo, en los partidos, que es lo que necesitamos. Es el jugador que necesita el Atlético de Madrid, con esa jerarquía, ese hambre. Él es mucho de cabeza y mental, la temporada pasada es cierto que no estaba como él quería y no se encontraba, pero esta campaña estamos viendo al Baena que firmó el Atleti y que queremos ver todos los atléticos”, remarcó.