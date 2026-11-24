La disponibilidad del campeón del mundo español, baja el pasado domingo en Getafe por la lesión sufrida una semana antes con España ante Inglaterra, es la principal novedad del equipo para abordar el duelo europeo de este miércoles en el Metropolitano, a la espera de la convocatoria del mismo día del encuentro y si vuelve ya a ella o se espera al partido del sábado en Elche.

No están aún disponibles ni Cristian ‘Cuti’ Romero, que sigue con su puesta a punto de una dolencia muscular que lo ha dejado sin jugar en cada uno de los últimos seis encuentros, siete con el de este miércoles, ni Lookman, al que le queda todavía un mes de recuperación por el esguince de alto grado de rodilla sufrido con su selección.