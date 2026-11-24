“Su futuro no lo puedo ver yo, lo tiene que ver él. Veo los planes sobre él, que es un jugador importante. No tenemos un futbolista con sus características dentro de la plantilla. Nos hace muy bien toda la fuerza que le da al equipo y la potencia sobre los espacios y dentro del área para generarse el gol. El otro día, en 20 minutos pudo hacer dos o tres goles en Getafe”, explicó el técnico en la víspera del partido de la Liga de Campeones con el Viking.

“No me importa que juegue 20 minutos o 70 a mí, posiblemente a él le importa más jugar 70 que 20, pero siempre intentamos gestionar lo que creemos de la mejor manera qué es bueno para el equipo y él es muy importante en lo que imaginamos en el equipo”, añadió.

Aún no ha marcado Sorloth en esta campaña. “Está acostumbrado a situaciones donde le ha tocado hacer muchos goles, con alguna etapa con menos goles, pero los tiene, está trabajando bien, tiene entusiasmo e ilusión y seguramente para él será un partido importante por recibir un equipo de su país y esperemos que lo puede hacer bien el tiempo que le toque”, aseguró.