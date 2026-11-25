Pubill, con un esguince leve de tobillo desde el encuentro de la Liga de Naciones entre España e Inglaterra, se perdió el último partido ante el Getafe, pero ya está listo para el choque de este miércoles en el Metropolitano.

Aún siguen de baja tanto Cuti Romero, por una dolencia muscular que lo ha impedido jugar cada uno de los últimos siete partidos del Atlético, como Ademola Lookman, con un esguince de rodilla de alto grado que lo mantendrá aún fuera en torno a un mes.

La convocatoria se completa con los jugadores del filial Romeo Hueso y Jorge Castillo.

En total, hay 24 jugadores citados: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marc Pubill, Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Dani Martínez y Romeo Hueso; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Morten Hjulmand, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Pablo Barrios, Jorge Castillo y Alex Baena; los extremos Giuliano Simeone y Arnau Ortiz; y los atacantes Kang-in Lee, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Jonathan David.