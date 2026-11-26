El Rayo Vallecano, que visita al Betis del chileno Manuel Pellegrini, llega a este partido tras encadenar dos derrotas seguidas y sumar sólo tres puntos de los últimos doce en juego.

"Queremos dar nuestra mejor versión y ante el Betis, en su estadio, tendremos que hacerlo todavía más si cabe. A veces de esos escenarios a priori difíciles salen las oportunidades de sumar y poder conseguir nuestra primera victoria de visitante”, dijo Beñat, en conferencia de prensa.

“El Betis tiene una plantilla con dos onces titulares y esperamos a su mejor equipo. Además tiene unos lanzadores extraordinarios y tienen distintas variantes en pelota parada. Es un rival que está en gracia", confesó el técnico vasco, consciente de que tienen que hacer "un gran partido" en La Cartuja.

"Estamos preparados. Me siento muy identificado con el equipo. Como todos, tenemos fases mejores y peores pero la mejora está constante”, señaló.

El Rayo Vallecano ha marcado 15 goles en 12 partidos y ha encajado 22, una cifra que supone casi dos por encuentro de media, un número que hace difícil rentabilizar en puntos los pocos tantos que marca.

“Lo primero que hay que trabajar es en analizar las cosas de forma muy concreta. El gol es responsabilidad de todo el equipo y cuando no ganas se centra más en los detalles que no has conseguido. Nosotros lo único que pensamos es que esta Liga es muy competitiva y en trabajar para tener los argumentos ofensivos", apuntó.

"Ahora el equipo está más sólido. El otro día el Valencia sólo nos hizo una ocasión y nuestro sello sigue intacto. Ante equipos replegados tenemos que buscar ese equilibrio. Lo que más me preocuparía es que fuéramos un equipo que no propone. Al final los goles son los que te marcan absolutamente todo y es lo que queremos conseguir para sacar fruto a todo nuestro juego", manifestó.

"Jugar bien al fútbol es hacer ocasiones para meter gol y, en este sentido, está en mí como entrenador en aumentar esa cifra goleadora. La verdadera presión de todo está a final de temporada", dijo.

El Rayo está situado en decimosexta posición con 12 puntos, empatado a puntos con el Getafe, que está en descenso.

"Tenemos que hacer más méritos para sumar y estar más arriba. Esta Liga es así, sumas dos victorias seguidas y te asomas a los puestos de arriba. Ojalá salgamos de abajo cuanto antes. Estamos trabajando bien con unos márgenes de mejora que tenemos que llevar a cabo”, concluyó.