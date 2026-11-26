El nuevo técnico asume el banquillo de equipo de la ciudad de Cusco para iniciar la planificación de la próxima temporada, en la que el equipo disputará la Copa Sudamericana.

'Pampa' Biaggio se desvinculó del Comerciantes Unidos, apodado las 'Águilas de Cuervo', club deportivo con el que tenía contrato vigente hasta finales de 2027, para tomar el relevo de Melgarejo.

El Cienciano agradeció a Melgarejo el trabajo realizado en esta temporada de 2026, "en el que lograron que Cienciano nuevamente compita con los mejores de Sudamérica, y dejando al club en un torneo internacional para la próxima temporada".

"Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos", publicó como mensaje de despedida en sus redes sociales el club cusqueño.

El nuevo cuerpo técnico para la próxima temporada estará encabezado por Biaggio como entrenador junto con Antonio Mur como asistente técnico; Agustín Moreno, preparador físico; y Roberto Galant, preparador de arqueros.

Con este fichaje, Cienciano se suma a la trayectoria de Biaggio en los banquillos de Sudamérica, tras dirigir previamente a San Lorenzo y Chacarita Juniors en Argentina, Sud América en Uruguay, y The Strongest y Nacional de Potosí en Bolivia.