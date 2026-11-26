Barcelona, Ajax, Tottenham, Olympique de Marsella, Fiorentina, Slavia de Praga, Getafe, Real Sociedad, Espanyol y Rayo Vallecano son algunos de los clubes que participarán en esta ocasión del evento, inspirado en la filosofía formativa del fallecido genio holandés.

"Cruyff Football Tournament se va consolidando dentro del legado de mi padre y va al encuentro de lo que le gustaba transmitir a los jugadores: el fútbol es para disfrutarlo", ha declarado el CEO de Cruyff Football, Jordi Cruyff, que ha celebrado la presencia del Barça y el Ajax, dos equipos que "significaron mucho" en la carrera de su padre, Johan.

Según la organización, las dos primeras ediciones de este torneo reunieron a más de 150 equipos de 20 países y a 2.800 jugadores de fútbol base. Además, se han celebrado dos torneos en China y la entidad planea organizar nuevos campeonatos en Arabia Saudí y Suiza.