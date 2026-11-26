La RFEF aseguró que las cuentas, "resultado de la estabilidad institucional, gestión y éxitos deportivos", supondrán un incremento en las ayudas a federaciones territoriales y a clubes que llegarán a 150 millones€.

Entre los ingresos, la RFEF destacó los de los patrocinadores, por acuerdos previos al Mundial, que aportarán unos 119 millones€ y anunció que se incrementarán las partidas para mejorar sus estructuras internas, entre ellas para avanzar en las reformas de instalaciones de su sede.

Tras el título del Mundial, para 2026 se incorporará una partida para las federaciones territoriales de 6,5 millones€.

El borrador de presupuestos aprobado hoy será sometido a votación en la Asamblea de diciembre, previo informe favorable de la Comisión Delegada.

La directiva aprobó igualmente la propuesta de designación del estadio de Mestalla en Valencia como sede del partido de España contra Francia en los cuartos de final de la Liga de Naciones, que se jugará el 25 de marzo de 2027.