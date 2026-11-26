"El delantero acabó el encuentro de Liga de Campeones ante el Viking FK con molestias y los servicios médicos le han realizado pruebas que confirman la lesión (...). El noruego tuvo que ser sustituido en el minuto 71 por una sobrecarga y un fuerte golpe con el poste", informó este jueves el parte médico, publicado en los canales oficiales del club rojiblanco.

El Atlético explica que Sorloth "realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", sin fijar un periodo fuera de la competición, aunque, en este tipo de dolencia, al menos se deben guardar dos semanas de recuperación, como poco, aunque la puesta a punto suele ir a tres semanas o más.

Eso implica que se perdería al menos los próximos cinco encuentros del Atlético contra el Elche, el Barcelona, el Betis y el Valencia, en LaLiga EA Sports, y contra el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones, además de probablemente el duelo en el campeonato español contra el Celta, antes del parón navideño.