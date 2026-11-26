El club estrenará su nuevo nombre en enero, en el Campeonato Paulista, antes de debutar en la primera división de Brasil, dando inicio a su alianza con la empresa, que participa en la Kings League con el equipo Furia, del que Neymar es "embajador".

Furia también posee equipos de videojuegos como Counter-Strike y League of Legends y está fundada por Cris Guedes, un amigo de infancia de Neymar y que copreside con él el equipo de la Kings League, el torneo de fútbol siete creado por el exfutbolista español Gerard Piqué.

Neymar, que actualmente juega en el Santos, también está patrocinado por Furia y realiza ciertas iniciativas publicitarias y deportivas junto a la empresa.

A pesar de no ser socio de Furia, Neymar estaba al tanto del acuerdo con el Novorizontino y se lo adelantó en la víspera al exfutbolista y presentador de televisión Neto.

El Novorizontino aclaró en un comunicado que todas las decisiones deportivas seguirán en manos del equipo gestor actual del club, que mantendrá la potestad sobre designación de los cuerpos técnicos, operaciones de fichajes y gestión de la cantera.

No obstante, Furia asumirá las áreas de marca, marketing, patrocinios, comunicación, contenidos y desarrollo comercial del club.

El Novorizontino se fundó en 2010 y tiene su sede en Novo Horizonte, un municipio de menos de 40.000 habitantes situado a unos 400 kilómetros de la ciudad de São Paulo.

El equipo selló este año su ascenso a la máxima categoría del fútbol brasileño con el título de la Serie B, después de haber rozado el ascenso durante tres temporadas consecutivas.

Tras esta alianza, el club pretende mantenerse "próximo" a la afición y a la ciudad, a pesar de entrar a formar parte de un conglomerado con presencia internacional.