Muñoz, campeón del mundo con España tuvo que retirarse de la victoria por 0-3 del Liverpool tras sufrir un fuerte golpe en la rodilla. Pese al susto inicial, Iraola confirmó este viernes en rueda de prensa que la lesión se ha quedado sólo en un golpe y que el jugador quiere estar disponible este domingo para el derbi de Merseyside.

"Tenemos buenas noticias con Muñoz. Ha sido un golpe grande y no ha entrenado hoy, pero quiere entrenar mañana", aseguró el técnico español.

El futbolista de 23 años ha sido un habitual en las alineaciones de Iraola esta temporada después de llegar al Liverpool en el pasado mercado veraniego a cambio de 40 millones de euros procedente de Osasuna.

En los catorce partidos que ha disputado con los 'Reds', Muñoz ha contribuido con tres goles y una asistencia, incluyendo el tanto que marcó el fin de semana pasado en la goleada contra el Manchester United en Anfield.