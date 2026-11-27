El primer clasificado, que lo hizo con anticipación, es Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel y es líder del torneo, con 35 puntos.

Marathón, del técnico argentino Silvio Rudman, recibirá a Génesis, entrenado por el portugués Fernando Mira, en busca de una victoria que le garantice el segundo lugar.

El 'monstruo' del Marathón es segundo en la clasificación con 31 puntos, los mismos que acumula Motagua, al que supera solamente por mejor diferencia de goles.

Motagua, al mando del español Javier López, visitará a Olancho, que dirige el argentino Mauro De Giobbi y está en el octavo lugar con 18 puntos.

Lo único que le sirve a Marathón en sus aspiraciones por poner pie en semifinales es ganar y que Motagua empate o pierda.

Por su parte, Real España, bajo la dirección del español Juan Ignacio Martínez y cuarto con 29 enteros, se enfrentará a Choloma, que dirige el argentino Héctor Vargas y no pudo entrar a la segunda fase.

La 'máquina' del Real España necesita una victoria y que Marathón y Motagua empaten o pierdan sus partidos para alcanzar el segundo puesto.

La otra lucha, por entrar a la repesca que se disputará al cierre de las dos vueltas regulares, a la que pasan cuatro equipos, también tiene haciendo fila a Estrella Roja (22), Universidad Pedagógica (19), Génesis (18) y Olancho (18).

El Estrella Roja, quinto con 22 puntos, afrontará una dura visita ante el líder Olimpia, mientras que los universitarios, sextos con 19 unidades, recibirán a Juticalpa con la posibilidad de sellar su pase en casa.

Con 18 puntos cada uno, Génesis y Olancho llegan a la última jornada sin margen para especular. Los dos equipos están urgidos de ganar y pendientes de una combinación de resultados para colarse en la zona de clasificación.

Juticalpa, que ya no tiene posibilidades de clasificarse a la siguiente fase y está en el sótano con apenas siete puntos, recibirá a la Universidad Pedagógica, mientras que Platense, penúltimo con nueve, se medirá con Atlético Independiente.

Los partidos de la jornada 16 se jugarán todos al mismo tiempo, a partir de las 19.00 horas (01.00 GMT del domingo).