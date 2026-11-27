A dos minutos del final del encuentro y cuando todo hacía indicar que los penaltis eran inevitables, un tanto de Tiziano Correa le dio la victoria al once dirigido por Daniel Carreño.

El hijo del exjugador de Atlético de Madrid Fernando 'Petete' Correa convirtió con un potente golpe de cabeza tras un saque de esquina muy bien ejecutado por Luciano Boggio.

Tras haberse quedado afuera de las finales de la Liga Uruguaya, el Tricolor luchará ahora por cerrar el año de la mejor forma posible con la obtención de un trofeo que desde su creación nunca pudo ganar.

En la final, Nacional se medirá con el vencedor de la semifinal que pondrá cara a cara al ya descendido Danubio y Juventud la próxima semana.

El ganador de la Copa Uruguay se clasificará a la primera fase de la Copa Libertadores, torneo que el Tricolor aún no pudo asegurarse tras haber acabado en el sexto lugar de la Tabla Anual acumulada.

No obstante, si el campeón es Danubio, no podrá ir al principal certamen continental a nivel de clubes por haber acabado el año perdiendo la categoría.

Creada en el año 2022, la Copa Uruguay fue ganada en las primeras tres temporadas por Defensor Sporting, que se impuso en las finales a La Luz, Montevideo City Torque y Nacional.

La última se la quedó Peñarol, después de vencer en el duelo por el título a Plaza Colonia.