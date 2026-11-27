No hay otro camino que la victoria para el grupo dirigido por Diego Simeone de un partido a otro, tan importante el primero como el segundo, por más que sean dos polos puestos de la clasificación: el Elche es penúltimo en la tabla y aún no ha ganado como local en esta Liga, con un solo punto de 18 posibles. El peor en casa de la categoría.

Allí ya ganaron tanto el Barcelona (0-5) como el Real Madrid (2-3), a los que persigue el Atlético, a cinco puntos del primero y a dos del segundo; subido en una racha de cinco victorias como visitante en esta competición que solo ha emulado dos veces en los casi 15 años de Simeone al frente del equipo. Y, en ambas ocasiones, fue finalmente campeón de Liga, en 2013-14 y 2020-21. Ahora es tercero, de momento, entre el infernal ritmo en cabeza.

No valdrá de nada tal secuencia si no vence este sábado de nuevo. Ha ganado ocho de sus últimos nueve encuentros de Liga. Es fiable y crece de manera evidente, al mismo ritmo que Julián Alvarez, reencontrado con el gol el pasado miércoles en el triunfo por 2-0 contra el Viking en la Liga de Campeones con un golazo de falta directa. En sus últimos ocho duelos, ha marcado tres tantos y ha dado otros cuatro. Quizá descanse de inicio en Elche, ante la carga de minutos. Si es así, Jonathan David sería el elegido para el once. Suma tres goles.

Puede haber algún cambio más en el once, porque asoma el Barcelona y porque el calendario establece siete encuentros más en 23 días de aquí al parón navideño, aunque sostendrá buena parte de su base tanto en defensa como en el medio campo, a falta de si Julián descansa o no en ataque; Pablo Barrios o Koke Resurrección lo hacen en el centro o incluso Alex Baena, apercibido de sanción para el Camp Nou.

No están disponibles ni Alexander Sorloth, por una lesión muscular sufrida el miércoles, ni Ademola Lookman, por un esguince de rodilla de alto grado; dos opciones de ataque fuera de acción al menos hasta mediados o finales de diciembre. La tercera baja será Cristian ‘Cuti’ Romero, que ya ultima su puesta a punto, tras siete duelos de baja por una dolencia muscular.

Enfrente, el Elche, que aún no ha ganado esta temporada en su estadio, necesita romper su mala dinámica como local.

El conjunto ilicitano, penúltimo, solo ha sido capaz de lograr un punto en su estadio en el presente curso y está obligado a sumar para no alejarse de la zona de permanencia.

Su técnico, Martín Anselmi, no podrá contar en este partido con Thomas Lemar, futbolista cedido por el Atlético y faro del juego ofensivo del Elche. El francés sufre una sobrecarga muscular y no estará en la citación, ya que prefiere reservarlo para próximos compromisos, como tampoco el lateral Rubén Sánchez y Yago de Santiago, ambos bajas por problemas físicos.

Ya han recibido el alta médica el centrocampista Marc Aguado y el mediopunta Ali Houary, quienes se han recuperado de sendas lesiones de tobillo, si bien parece poco probable que formen en el equipo inicial.

La principal duda en la alineación está en el relevo de Lemar, ya que tanto Grady Diangana como el portugués Martim Neto son las alternativas a jugar por detrás de Fer Niño, referente ofensivo y máximo goleador del equipo.

Elche: Dituro; Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Morcillo, Gonzalo Villar; Cepeda, Neto o Diangana, Germán Valera y Fer Niño.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Cardoso, Hjulmand, Koke o Barrios; Giuliano, Jonathan David o Julián Álvarez y Baena.

Árbitro: Alejandro Quintero (C. Andaluz).