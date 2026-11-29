Laimer, según un comunicado, estará de baja por tiempo indefinido con lo que el Bayern pierde un jugador más para los partidos que le quedan este año en los que no podrá contar con seguridad con Harry Kane, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Jamal Musiala y Serge Gnabry. El regreso de Michael Olise, con una contusión que hizo que fuera baja en los últimos dos compromisos, también está en duda.

Para por lo menos el próximo partido de la Bundesliga tendrá, además, la baja por sanción de Joshua Kimmich, expulsado contra el Hamburgo.

El martes el Bayern juega en la Copa de Alemania contra el Hertha Berlín, en una eliminación a partido único en la que el entrenador Vincent Kompany tendrá que improvisar y recurrir a jugadores de la cantera.