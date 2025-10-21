LaLiga y AFE se citan este miércoles tras las protestas de los futbolistas

La reunión, inicialmente prevista por LaLiga para el viernes, se llevará a cabo mañana en la sede de la patronal, tras la petición del sindicato y en el contexto de las protestas de 15 segundos realizadas por los futbolistas al inicio de los partidos de la última jornada de Liga.

El orden del día de la Comisión Paritaria (a las 16:00h) incluye informar sobre las competencias de la iniciativa de jugar un partido oficial en Estados Unidos y la promoción del paro por parte de AFE, cuya legalidad es cuestionada por LaLiga.

El sindicato, que se opone al traslado sin la aprobación de todas las partes, propuso crear una mesa de negociación y aplazar la venta de entradas. Esta iniciativa ha generado controversia y el Real Madrid ha reiterado su rechazo al Consejo Superior de Deportes (CSD), que ha solicitado información a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre su encaje legal. LaLiga, sin embargo, sostiene que el CSD no tiene competencias para paralizar el encuentro, cuyo objetivo es impulsar la marca del fútbol español en el mercado estadounidense.

Fuente: EFE

