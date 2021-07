“Cumplimos el objetivo, pero queremos jugar mejor”

Libertad está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero en el partido que aseguró la clasificación, el rendimiento fue malo y distinto al de Barranquilla. El triunfo 4-3 en Colombia fue clave para el Gumarelo, que en la revancha contra Junior no atacó en noventa y cinco minutos y tuvo a Martín Silva como figura, hasta desviando un penal. “Lamentablemente no pudimos controlar el juego y eso nos hizo replegar mucho, nos hizo correr demasiado y no poder hilvanar jugadas de ataque y tener esa profundidad que hubiésemos querido tener”, comentó Daniel Garnero.

El entrenador, así como Camilo Mayada, fue muy auto crítico en la conferencia y reconoció que el duelo “fue totalmente distinto como pensamos”. “No tuvimos el juego que queríamos tener. Nosotros no estamos contentos del todo. Cumplimos el objetivo de pasar, pero queremos que el equipo juegue mejor y genere mas situaciones de las que generó. “Vamos a utilizar este partido para que sea un trampolín y que nos de seguridad y nos de confianza que necesitamos para imponer nuestra manera de jugar”, culminó el argentino.

Garnero no solo perdió el partido si no que también a Hugo Martínez y a Marcelo Díaz, los dos volantes internos. El paraguayo sufrió una lesión en la rodilla derecha, mientras que el chileno solicitó cambió por un problema muscular. “Esperamos que no sean graves. Vamos a ver como evolucionan. Tenemos que ver como están mañana para el fin de semana o más adelante”, señaló el DT. El conjunto de Tuyucuá volverá a disputar el certamen en agosto: enfrentará al vencedor de Independiente de Avellaneda y Santos.